Ebola, in osservazione allo Spallanzani la dottoressa di Msf esposta al virus: non ha sintomi | L'Italia invierà esperti in Congo

È arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della Capitale. Lo confermano fonti di Msf.