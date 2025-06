Denisa, si cercano altre possibili vittime del killer: trovata una vertebra durante gli scavi

Il sospetto è che ci possano essere altre vittime per mano di quello che la procura ipotizza sia un assassino seriale, anche se Frumuzache fino ad ora si è attribuito la morte di solo due donne, entrambe escort. L'uomo, inizialmente individuato per la sparizione di Denisa, che sarebbe stata uccisa a Prato tra il 15 maggio e il 16 maggio, dopo aver confessato il delitto della trentenne facendone ritrovare il cadavere, aveva ammesso anche in un secondo interrogatorio l'omicidio di Ana Maria Andrei, scomparsa dall'estate 2024 da Montecatini e i cui resti sono stati ritrovati nel bosco delle Panteraie. Il sospetto della procura è che l'uomo possa aver commesso altri delitti, motivo per cui si stanno setacciando le denunce e segnalazioni di scomparsa.