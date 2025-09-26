Logo Tgcom24
Delitto di Garlasco, "perquisite le case di ex inquirenti e dei genitori di Sempio" | L'ex procuratore di Pavia "accusato di corruzione in atti giudiziari"

Gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine aperta nel 2017

26 Set 2025 - 08:11
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

Ci sarebbe una svolta sul caso di Garlasco. Come riferiscono i profili social del Tg1, sono scattate alle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Tra le case perquisite quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. L'ipotesi di reato a suo carico sarebbe di corruzione in atti giudiziari.

Altre perquisizioni sono state effettuate nelle abitazioni dei genitori di Andrea Sempio, e di due ex carabinieri in forza nel 2017. Secondo indiscrezioni, raccontano sempre i social del Tg1, gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine aperta nel 2017.

