Delitto di Garlasco, "perquisite le case di ex inquirenti e dei genitori di Sempio" | L'ex procuratore di Pavia "accusato di corruzione in atti giudiziari"

Ci sarebbe una svolta sul caso di Garlasco. Come riferiscono i profili social del Tg1, sono scattate alle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Tra le case perquisite quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. L'ipotesi di reato a suo carico sarebbe di corruzione in atti giudiziari.