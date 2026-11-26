Chi partecipa a un corteo e finisce indagato rischia di perdere la borsa di studio, chi organizza un'occupazione scolastica potrebbe dover rispondere in solido dei danni provocati da altri, mentre le forze dell'ordine avrebbero la possibilità di marcare con vernice colorata i violenti in piazza, per identificarli anche a distanza di tempo. Sono alcune delle misure contenute negli emendamenti al decreto sicurezza presentati da Fratelli d'Italia, che puntano a un'ulteriore stretta sull'ordine pubblico e che hanno subito acceso le polemiche delle opposizioni e del mondo studentesco.