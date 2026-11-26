© Da video
Chi partecipa a un corteo e finisce indagato rischia di perdere la borsa di studio, chi organizza un'occupazione scolastica potrebbe dover rispondere in solido dei danni provocati da altri, mentre le forze dell'ordine avrebbero la possibilità di marcare con vernice colorata i violenti in piazza, per identificarli anche a distanza di tempo. Sono alcune delle misure contenute negli emendamenti al decreto sicurezza presentati da Fratelli d'Italia, che puntano a un'ulteriore stretta sull'ordine pubblico e che hanno subito acceso le polemiche delle opposizioni e del mondo studentesco.
"Non sono le modalità in cui va affrontata una situazione del genere. È vero, si sono visti degli scontri, ma la maggior parte delle persone viene in piazza pacificamente", spiega una studentessa romana chiamata in collegamento con "Mattino Cinque". Il suo rilievo è anche tecnico: sospendere il sostegno anche soltanto per chi è indagato, sostiene, andrebbe contro il codice di procedura penale.
C'è poi chi allarga la questione a un principio più generale. "Il fulcro della questione viola il concetto di stato liberale e democratico", dice un altro universitario, che mette a confronto due trattamenti giudicati incompatibili. "Non va bene che i parlamentari condannati in primo grado continuino a guadagnare 10mila euro al mese, mentre gli universitari devono subire una violazione di un diritto solo perché indagati".
Da un terzo studente arriva la provocazione che chiude il cerchio: "Allora anche i politici indagati devono perdere i vitalizi, così siamo pari". Il suo invito al governo, però, va in un'altra direzione: invece di concentrarsi su chi crea disordini, servirebbero risposte concrete a chi sceglie di manifestare in modo pacifico.