"È delirante. Vuol dire considerare il dissenso giovanile una questione con la quale chi governa non deve fare i conti e confrontarsi, ma solo una cosa pericolosa da colpire", l'affondo della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Per Giuseppe Conte è "grottesco" che la stretta sia firmata Delmastro: "Cara Giorgia Meloni - il messaggio del leader del Movimento 5 stelle -, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università". "Delmastro è garantista con sé stesso e forcaiolo con gli studenti", la sintesi di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, che attacca l'ex sottosegretario, per cui a maggio in Appello è stata confermata la condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito: "Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio".