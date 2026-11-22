Stretta FdI su studenti e cortei violenti: agli indagati via le borse di studio
Fra le quattro proposte di Delmastro anche la possibilità di segnare con vernice i violenti nelle manifestazioni. Opposizioni sul piede di guerra: "Punisce il dissenso, non lo affronta"
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Borse di studio sospese per chi è indagato per reati commessi nei cortei studenteschi, obbligo per chi organizza le occupazioni a scuola di rispondere in solido dei danni causati da terzi, e la possibilità per le forze dell'ordine di segnare con vernice colorata i violenti nelle manifestazioni, per agevolarne l'identificazione anche successivamente. Sono alcuni degli emendamenti al decreto sicurezza con cui Fratelli d'Italia punta a introdurre un'ulteriore stretta in materia di ordine pubblico, duramente contestata dalle opposizioni, che mette nel mirino in particolare le proposte di Andrea Delmastro.
Gli emendamenti al decreto sicurezza
L'ex sottosegretario alla Giustizia ha depositato in Commissione quattro proposte di modifica fra cui, appunto, quella sulla sospensione di benefici economici, contributi e borse di studio se si è anche solo sottoposti a indagini preliminari per una serie di reati (tra cui violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio) commessi in manifestazioni, proteste o occupazioni, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna, si prevede la revoca del beneficio. Un altro suo emendamento è sulla responsabilità di promotori e organizzatori di occupazioni scolastiche: a meno che non provino di aver adottato ogni misura idonea per impedirli, rispondono in solido dei danni a persone o cose, anche se causati da terzi partecipanti.
Critiche le opposizioni
"È delirante. Vuol dire considerare il dissenso giovanile una questione con la quale chi governa non deve fare i conti e confrontarsi, ma solo una cosa pericolosa da colpire", l'affondo della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Per Giuseppe Conte è "grottesco" che la stretta sia firmata Delmastro: "Cara Giorgia Meloni - il messaggio del leader del Movimento 5 stelle -, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università". "Delmastro è garantista con sé stesso e forcaiolo con gli studenti", la sintesi di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, che attacca l'ex sottosegretario, per cui a maggio in Appello è stata confermata la condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito: "Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio".