Una giornata di mobilitazione nazionale, manifestazioni e possibili disagi in tutto il Paese. Oggi, venerdì 20 novembre, l'Italia si ferma per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base Cobas, a cui si affiancheranno i cortei studenteschi in oltre cento piazze italiane. Il blocco coinvolge trasversalmente sia il settore pubblico che quello privato, mettendo a rischio la regolarità di trasporti locali, scuole, uffici amministrativi, sanità e comparti industriali, pur nel rispetto delle consuete fasce di garanzia e dei servizi minimi essenziali. Al centro della protesta c'è la legge di bilancio: i sindacati chiedono interventi concreti per difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni, il rinnovo dei contratti, la restituzione del fiscal drag e maggiori risorse per sanità e istruzione pubblica, contestando invece l'aumento delle spese militari e la precarietà lavorativa.