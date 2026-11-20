Aggiornamenti in diretta
Sciopero generale 20 novembre, attesi cortei e manifestazioni in tutta Italia
Al centro della protesta promossa dalla Cgil c'è la legge di bilancio: i sindacati chiedono interventi concreti, maggiori risorse per sanità e istruzione pubblica, mentre contestano l'aumento delle spese militari
© IPA
Una giornata di mobilitazione nazionale, manifestazioni e possibili disagi in tutto il Paese. Oggi, venerdì 20 novembre, l'Italia si ferma per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base Cobas, a cui si affiancheranno i cortei studenteschi in oltre cento piazze italiane. Il blocco coinvolge trasversalmente sia il settore pubblico che quello privato, mettendo a rischio la regolarità di trasporti locali, scuole, uffici amministrativi, sanità e comparti industriali, pur nel rispetto delle consuete fasce di garanzia e dei servizi minimi essenziali. Al centro della protesta c'è la legge di bilancio: i sindacati chiedono interventi concreti per difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni, il rinnovo dei contratti, la restituzione del fiscal drag e maggiori risorse per sanità e istruzione pubblica, contestando invece l'aumento delle spese militari e la precarietà lavorativa.
Le proteste si terranno in tutta Italia. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma, al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per sfilare verso via dei Fori Imperiali. A Milano i lavoratori si ritroveranno alle 9 in piazzale Cadorna per raggiungere piazza della Scala, mentre gli studenti partiranno alle 9.30 da largo Cairoli diretti verso piazza XXV Aprile. Cortei di rilievo sono attesi anche a Napoli, con partenza alle 9 da piazza Mancini verso piazza Matteotti, e in altre grandi città come Torino, Bologna, Genova, Firenze e Palermo.