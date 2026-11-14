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Cortei, oltre 50 perquisizioni in 13 città: coinvolti anche minorenni

La Digos ha avviato accertamenti nei confronti di presunti promotori e istigatori delle violenze durante le manifestazioni

14 Nov 2026 - 11:25
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Sono più di 50 le perquisizioni disposte in 13 città nell'ambito delle indagini sulle violenze avvenute durante le manifestazioni delle ultime settimane. L'attività, condotta dalla Digos, riguarda giovani sospettati di aver avuto un ruolo nell'organizzazione e nell'incitamento degli episodi violenti. Tra le persone coinvolte ci sono anche minorenni. A rendere nota l'operazione è la Polizia di Stato, che ha spiegato come gli accertamenti siano rivolti a ragazzi emersi nel corso delle indagini.

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