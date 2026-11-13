Francia, quinto sabato di proteste in arrivo: previsti 70mila agenti sul campo

Le autorità francesi hanno previsto di impiegare 70 mila agenti, tra gendarmi e poliziotti, nell'ambito delle proteste attese. "Avremo lo stesso dispositivo di sabato scorso" e attuato dal 24 ottobre, ha indicato il ministro dell'Interno, Laurent Nunez all'emittente televisiva "Lci", precisando tuttavia che questa cifra sarà rivista nel corso di una riunione che andrà in scena il 13 novembre. "È un dispositivo mobile, reattivo, che si adatta a ciò che fanno i gruppi a rischio, che si frammentano in piccoli gruppi e cercano di aggirare il dispositivo delle forze dell'ordine", ha spiegato. Quello di domani, 14 novembre, sarà il quinto sabato consecutivo di proteste, indette dai gilet gialli e diverse organizzazioni giovanili contro il carovita. Alla mobilitazione si uniranno il collettivo Enfantiste contro le violenze sui bambini e sugli adolescenti, alcune organizzazioni contrarie alla proposta di legge sulla presunzione di uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine e gli ambientalisti.