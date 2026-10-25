Trump: "Macron sta distruggendo la Francia con i migranti" | "Chi crea problemi anche in Italia e Spagna odia questi Paesi"

Donald Trump afferma di aver avvertito il presidente Emmanuel Macron che "sta distruggendo la Francia, lasciando entrare persone che odiano il vostro Paese". In un'intervista a Fox news il presidente ha quindi citato anche Italia e Spagna, affermando che l'immigrazione di massa sta alimentando le proteste in questi Paesi.
"Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo"
Il presidente americano ha ribadito di trovarsi di fronte a un bivio riguardo all'Iran: raggiungere un accordo diplomatico o procedere alla totale distruzione militare. "Devo stipulare un accordo o devo farla finita con loro? È questa l'unica domanda", ha ripetuto il presidente in un'intervista a Fox news ribadendo che gli Usa detengono il controllo assoluto dello stretto di Hormuz. "Noi otteniamo tutto, loro non ottengono nulla".