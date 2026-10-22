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Iran, Trump: "Non stiamo negoziando, presto accadrà qualcosa" | Pasdaran: "Quattro navi colpite e andate a fuoco nel Golfo Persico"

"Vogliamo porre fine alla guerra, ma vogliamo anche tenere la situazione com'è, dato che la Russia non è stata molto coinvolta", ha aggiunto il tycoon

22 Ott 2026 - 07:24
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© Afp

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"No, non credo che stiamo negoziando. In un modo o nell'altro, accadrà qualcosa, e succederà piuttosto presto. Molti pensano avverrà dopo le elezioni. Staremo a vedere. Quello che abbiamo fatto con l'Iran è straordinario. Abbiamo neutralizzato il loro apparato militare, la loro marina, la loro aeronautica, praticamente tutto. Non hanno più denaro. Sapete una cosa? Hanno una sola cosa: l'inflazione. Hanno il tasso di inflazione più alto che un Paese abbia visto negli ultimi 50 anni". Così il presidente americano, Donald Trump, parlando con i media di ritorno dalla South Carolina in merito all'Iran. "Vogliamo anche porre fine alla guerra, ma vogliamo anche tenere la situazione com'è, dato che la Russia non è stata molto coinvolta, o comunque lo è stata in misura davvero minima, per quanto riguarda l'Iran", ha aggiunto il tycoon. 

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Pasdaran: "Quattro navi colpite e andate a fuoco nel Golfo Persico"

 La Marina dei Pasdaran iraniani ha dichiarato che le sue forze hanno individuato e colpito quattro navi impegnate nel trasferimento di petrolio da nave a nave nel Golfo Persico. Lo riporta Al Jazeera, sottolineando che - secondo quanto riferito dai Pasdaran - le navi sarebbero andate a fuoco. Il  Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha aggiunto che altre tre navi hanno urtato delle mine a ovest dello Stretto di Hormuz, avvertendo che un'ulteriore escalation da parte dell'esercito statunitense potrebbe portare ad un'azione diretta contro le basi regionali americane.

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