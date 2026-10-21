Iran, Netanyahu pronto ad attaccare il 10 ottobre ma Trump lo ha fermato: "Non prima delle elezioni di midterm"

Benjamin Netanyahu aveva pianificato una nuova offensiva militare contro l'Iran per il fine settimana del 10 ottobre, ma Donald Trump si sarebbe opposto, bloccando l'operazione per evitare la riapertura del conflitto prima delle elezioni americane di midterm del 3 novembre. È quanto rivela il Financial Times. Secondo il quotidiano britannico, le Forze di difesa israeliane (Idf) erano già pronte a colpire una serie di obiettivi sul territorio iraniano. Gli obiettivi individuati dall'esercito israeliano comprendevano impianti nucleari, strutture riconducibili al regime iraniano e infrastrutture civili, incluse le centrali energetiche.