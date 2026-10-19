Netanyahu ringrazia telefonicamente Trump e poi afferma: "Insieme elimineremo minaccia iraniana" | Yemen, attacco Houthi provoca 50 morti
In un post X il primo ministro israeliano ha condiviso la telefonata con il presidente statunitense
"In conversazione con il mio amico, il presidente Trump, dopo che ha annunciato il suo sostegno alla mia candidatura alle elezioni. Insieme elimineremo per sempre la minaccia iraniana!". Lo scrive su X il premier Benyamin Netanyahu pubblicando un video della telefonata.
Nella registrazione della telefonata, da lui stesso diffusa, si sente Netanyahu ringraziare Trump per il sostegno pubblico dimostratogli in vista delle elezioni, affermando: "Sei stato un leader straordinario del mondo libero, dell'America, e di gran lunga il miglior amico che Israele abbia mai avuto e che mai avrà alla Casa Bianca". Trump ha risposto: "L'ho redatta io stesso (la dichiarazione di sostegno), non è qualcosa che qualcun altro ha scritto, l'ho redatta io". Trump ha aggiunto: "Ti hanno trattato ingiustamente. Sei un combattente, lo dimostreremo presto. Penso che vincerai, sei l'uomo che voglio al mio fianco, Bibi". La telefonata si è svolta in una delle basi dell'Aeronautica Militare.
Cosa è successo in Yemen
I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno attaccato un campo militare delle forze governative nel sud dello Yemen, uccidendo 50 soldati, secondo quanto riferito da due funzionari militari yemeniti. Lo riporta Ap. Secondo quanto riferito, i ribelli hanno lanciato missili balistici contro il campo militare di al-Alam nella provincia meridionale di Shabwa, in un attacco che ha anche ferito almeno una ventina di soldati. L'attacco è stato uno dei più sanguinosi nella recente escalation di combattimenti, iniziata mesi fa con l'aumento delle tensioni nel più ampio conflitto tra Iran e Stati Uniti.