Medioriente, elicottero saudita precipita vicino allo Yemen: due morti

Gli Stati Uniti sono "molto turbati" dalle immagini dell'aggressione ai danni di una fotoreporter americana in Cisgiordania. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, esortando Israele a "intervenire con fermezza" contro la violenza nella regione. "Siamo molto turbati da quelle immagini e da ciò a cui stiamo assistendo", ha aggiunto Rubio, parlando della vicenda alla Joint Base Andrews, alle porte di Washington, che ha coinvolto Heidi Levine, fotografa del Washington Post, mentre documentava la raccolta annuale delle olive da parte dei palestinesi, un'attività ripetutamente ostacolata dai coloni israeliani.