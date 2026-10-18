Medioriente, elicottero saudita precipita vicino allo Yemen: due morti

© Afp
Due ufficiali della Guardia nazionale saudita sono morti nello schianto di un elicottero da ricognizione AH-6i nella regione di Najran, nel sud dell'Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen. Lo riferisce Arab News, citando il portavoce della coalizione a guida saudita impegnata in Yemen, il generale Turki al-Maliki. Secondo al-Maliki, l'incidente è stato causato da un guasto tecnico. I ribelli Houthi dello Yemen hanno tuttavia rivendicato di aver abbattuto un elicottero militare saudita Apache nella zona di Najran. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu, citando una dichiarazione del portavoce militare del gruppo, Yahya Saree.
Reporter Usa aggredita in Cisgiordania, Rubio: "Israele fermi violenza"
Gli Stati Uniti sono "molto turbati" dalle immagini dell'aggressione ai danni di una fotoreporter americana in Cisgiordania. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, esortando Israele a "intervenire con fermezza" contro la violenza nella regione. "Siamo molto turbati da quelle immagini e da ciò a cui stiamo assistendo", ha aggiunto Rubio, parlando della vicenda alla Joint Base Andrews, alle porte di Washington, che ha coinvolto Heidi Levine, fotografa del Washington Post, mentre documentava la raccolta annuale delle olive da parte dei palestinesi, un'attività ripetutamente ostacolata dai coloni israeliani.