Oltre 30 milioni di iraniani si sono si sono registrati alla campagna di mobilitazione denominata "Jan Fada" (Pronti al sacrificio); di cui questi, ben 8 milioni hanno espresso la disponibilità a partecipare ad attività militari e di sicurezza. Questo è quanto emerge da un reportage di "Al Jazeera". L'obiettivo del regime degli ayatollah è addestrare la popolazione civile alla guerra e di formare mille battaglioni popolari pronti a intervenire in caso di nuovo attacco degli Stati Uniti o di Israele. Circa un terzo degli iscritti alla campagna è costituito da donne, coinvolte in specifici programmi di preparazione alla difesa del territorio.