Iran. Teheran recluta civili alla guerra: obiettivo mille battaglioni
Oltre 30 milioni di iraniani si sono registrati per la mobilitazione denominata "Jan Fada" (Pronti al sacrificio) per intervenire in caso di nuovo attacco da parte di Usa o Israele
© Afp
Oltre 30 milioni di iraniani si sono si sono registrati alla campagna di mobilitazione denominata "Jan Fada" (Pronti al sacrificio); di cui questi, ben 8 milioni hanno espresso la disponibilità a partecipare ad attività militari e di sicurezza. Questo è quanto emerge da un reportage di "Al Jazeera". L'obiettivo del regime degli ayatollah è addestrare la popolazione civile alla guerra e di formare mille battaglioni popolari pronti a intervenire in caso di nuovo attacco degli Stati Uniti o di Israele. Circa un terzo degli iscritti alla campagna è costituito da donne, coinvolte in specifici programmi di preparazione alla difesa del territorio.
Un ulteriore elemento di deterrenza
Come ha sottolineato il portavoce dell'iniziativa di reclutamento, Sasan Zare, le forze armate iraniane sono in grado di respingere autonomamente qualsiasi aggressione. La partecipazione dei civili, tuttavia, rappresenta un ulteriore elemento di deterrenza. I corsi, organizzati anche in strutture recentemente allestite dai Guardiani della rivoluzione islamica (Pasdaran), comprendono addestramento all'uso delle armi, combattimento urbano, attraversamento di terreni difficili, impiego di droni e tecniche di primo soccorso.
I dubbi sulla crescente militarizzazione
Il giornalista iraniano Ali Pourtabatabaei ha messo in guardia dal rischio di una progressiva militarizzazione della società, con un indebolimento delle istituzioni civili e la possibilità che i volontari addestrati vengano impiegati anche per fronteggiare eventuali proteste interne. Anche secondo "Al Jazeera" la mobilitazione solleva tuttavia interrogativi sul ruolo delle nuove formazioni popolari, in un Paese che dispone già dell'esercito regolare, dei Pasdaran e della milizia paramilitare volontaria Basij.