Iran, media: "Netanyahu ha parlato con Rubio di una possibile azione militare"

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha avuto un colloquio con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Secondo quando riferito da Channel 12 i due avrebbero parlato anche di una possibile azione militare nei confronti dell'Iran, Uno scenario che viene definito "molto realistico" se Teheran "non rinsavisce". Israele - viene spiegato - ritiene che questa volta l'eventuale attacco debba essere su vasta scala e includere infrastrutture, energia, missili e obiettivi nucleari. Channel 12 precisa che fonti sia in Israele che negli Usa hanno comunque precisato di non ritenere che gli ultimi sviluppi richiedano un intervento immediato.