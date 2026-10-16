Un blogger che ha filmato l'assalto, Andrey Khrzhanovskiy, ha riferito che i coloni l'hanno colpita anche con dei bastoni, mentre giornalisti e abitanti del villaggio sono stati costretti a ritirarsi per circa 70 metri. Un giornalista statunitense, Jasper Nathaniel, è riuscito a raggiungere Levine e a portarla in salvo con altri. Secondo i testimoni, i militari israeliani arrivati sul posto non sono intervenuti contro i coloni e hanno invece lanciato gas lacrimogeni contro i palestinesi. Il giornalista Oren Ziv ha riferito che un palestinese è rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco e che la presenza dei militari ha di fatto incoraggiato gli aggressori.