Giordania, intervento di routine su un 22enne: i medici trovano un "topo" nell'addome

La prima sorpresa è stata la presenza di robuste aderenze nei pressi del colon: una parte dell'intestino appariva fortemente attaccata ai tessuti circostanti e i chirurghi hanno dovuto procedere con particolare cautela per liberarla e poter raggiungere i vasi interessati dall'intervento, quando è comparsa la formazione più insolita: una piccola massa ovale, dalla superficie liscia, che non sembrava collegata ad alcun organo, che poteva essere spostata con gli strumenti chirurgici da una parte all'altra della cavità addominale, senza che fosse visibile alcun vaso sanguigno o legamento a mantenerla in posizione.