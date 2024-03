Topi morti e cibo scaduto, ristoranti storici bolognesi nel mirino dei Nas

Insetti e alimenti scaduti

In un ristorante del centro storico di Bologna è stato trovato uno scorretto stoccaggio di vini in una zona dove c'erano anche grossi insetti e trovati decine di chili di carne e pasta fresca con scadenza superata di alcuni mesi. Nel comune di Valsamoggia in un locale sono state trovate critiche condizioni igieniche della cucina, con fornelli arrugginiti e pareti scrostate, prodotti per diete speciali senza glutine conservati insieme a prodotti a base di grano duro e pane recuperato dai tavoli dei clienti messo a seccare per la produzione di pan grattato. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, nel Comune di Sasso Marconi sono state sospese le attività di due ristoranti storici: nel primo i carabinieri hanno trovato insetti e ragnatele e rilevato la presenza di un cane e un gatto in cucina, oltre a una pesante infestazione di topi e la presenza di escrementi nei locali di deposito e di lavorazione dei cibi. Nello stesso ristorante è stato trovato anche un ampio deposito di alimenti e bevande, allestito abusivamente in un decadente ampio garage in cui si trovavano vecchie mobilie, rifiuti e un decespugliatore.