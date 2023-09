Bologna, schiaffi ai disabili: interdetti 12 operatori sociosanitari

Le indagini hanno preso il via a fine gennaio, quando un testimone ha notato e ripreso con un cellulare uno degli operatori socio sanitari, che vicino all'ospedale di Budrio colpiva con degli schiaffi un uomo che stava trasportando sulla sedia a rotelle e che era stato portato al pronto soccorso per un taglio al labbro. Il testimone ha chiamato i carabinieri di Molinella che hanno acquisito il filmato e identificato il responsabile del gesto. Dai primi accertamenti con il supporto dei carabinieri del Nas, è emerso che diversi ospiti della struttura erano stati portati in ospedale per incidenti domestici, tipo cadute o altro. Questi ricoveri però, non erano mai stati messi in relazione con quanto accadeva nella struttura.

Schiaffi in testa e maltrattamenti

A febbraio sono state autorizzate le intercettazioni e sono emersi diversi comportamenti violenti, una trentina almeno, da parte dei 12 oss della struttura privata, che ospita trenta pazienti. Oltre a schiaffi e strattonamenti, i dipendenti raggiunti dalle misure interdittive minacciavano i pazienti di lasciarli fuori al freddo oppure di portarli in palestra, un luogo abbandonato della struttura. In alcuni casi gli oss si rifiutavano di accompagnare gli ospiti in bagno, rimanendo a guardare la tv, oppure, in uno degli episodi documentati con le intercettazioni ambientali, mentre un paziente mangiava un panino e tossiva, l'operatore lo colpiva con schiaffi in testa. Dopo che ieri sono state notificate le 12 sospensioni emesse dal Gip, l'Ausl ha messo a disposizione del personale per non interrompere le attività del centro- Dai parenti non erano arrivate segnalazioni.