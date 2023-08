Parma, rogo in casa di riposo per anziani e disabili: un morto

A Parma un incendio è divampato questa mattina in una struttura protetta per anziani e disabili psichici.

Sul luogo dell'incendio i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno iniziato i primi accertamenti per risalire alla causa dell'incendio. "Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima – scrive il sindaco di Parma Michele Guerra – e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l’intossicazione da fumi". "La palazzina in questione è di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l’assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell’incendio e le sue cause”.