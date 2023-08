Enna, abusi sessuali su una giovane disabile psichica: nove indagati

La Procura di Enna sta indagando su abusi sessuali su una giovane disabile.

In tutto sono nove gli indagati per "violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica". Secondo l'accusa gli indagati, che hanno tra i 33 e i 76 anni, andavano a trovare la ragazza a casa e la convincevano a seguirli nelle loro abitazioni. Una volta soli, ne abusavano in cambio di piccole somme di denaro, dai cinque ai dieci euro, o di regalini. Le violenze sessuali sono continuate anche quando la giovane è rimasta incinta.