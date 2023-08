Francia, segrega e tortura la moglie per 12 anni: arrestato

La donna è stata trovata nuda e denutrita in casa, con fratture e il cranio rasato. Aperta un'inchiesta per sequestro e stupro aggravato

Con questa accusa è stato arrestato un uomo di 55 anni in Francia , a Forbach. Come riportano le testate locali, la donna è riuscita a rubare un telefono e a contattare i servizi di emergenza. La polizia, intervenuta nell'appartamento, ha trovato la 53enne nuda e denutrita in una stanza, con il cranio rasato e alcune fratture.

L'uomo, di nazionalità tedesca, è stato arrestato intorno alle sei del mattino e posto in stato di fermo presso la polizia giudiziaria di Metz. Secondo fonti vicine all'inchiesta, la stanza era chiusa con delle sbarre. Nell'appartamento sarebbe stato anche rinvenuto un banco di tortura e un quaderno in cui l'uomo "annotava i fatti e i momenti in cui nutriva la vittima". La donna, riporta Rmc, presentava fratture alle gambe e alle dita ed è stata ricoverata in ospedale.

Secondo il racconto delle testate locali, la moglie - di origini tedesche come il marito - sarebbe riuscita a chiamare la polizia tedesca, che a sua volta ha contattato i colleghi francesi, intervenuti dopo la segnalazione. Secondo Bfmtv, è stata aperta un'inchiesta per sequestro, stupro aggravato, atti di tortura e di barbarie.

La città di Forbach, dove è stata trovata la donna, si trova nel dipartimento di Mosella, nell'est della Francia, al confine con la Germania.