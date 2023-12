Natale, sequestrate dai Nas 39 tonnellate di dolci tipici

Gli accertamenti dei carabinieri del Nas in vista delle feste di Natale hanno portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime.

Si tratta di materiale che era tenuto in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invaso da parassiti, privo di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. I controlli sono stati eseguiti presso circa mille imprese con irregolarità in 382 strutture (38% degli obiettivi verificati). Contestate 585 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 423mila euro di sanzioni pecuniarie.