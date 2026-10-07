Medio Oriente, media: "Idf lancia operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania"

Durante la notte tra mercoledì e giovedì l'Idf ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di sospettati ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio, tra cui l'espressione di sostegno a Hamas per il 7 ottobre 2023. Lo ha reso noto il Times of Israel. L'agenzia di stampa Wafa ha riferito che l'esercito ha fatto irruzione in diverse abitazioni del villaggio di Beit Duqqu, a nord-ovest di Gerusalemme Est, nelle prime ore di mercoledì. Arresti tra i residenti e interrogatori sul campo.