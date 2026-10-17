Yemen, media: "Missili Houti contro l'aeroporto di Aden"

Due esplosioni sono state udite ad Aden, sede provvisoria del Consiglio presidenziale yemenita (il governo riconosciuto dalla comunità internazionale), situata nel sud-ovest del Paese. Lo riferisce Al Arabiya, secondo cui due missili sono caduti vicino alla pista dell'aeroporto della città. Secondo il ministero dell'Informazione yemenita l'attacco è stato sferrato dagli Houthi. La polizia yemenita ha riferito che non si sono registrate vittime. Un funzionario della sicurezza e un controllore del traffico aereo hanno dichiarato che i missili hanno colpito un'area dell'aeroporto che ospita un'unità militare schierata con il governo sostenuto dall'Arabia Saudita. L'attacco è avvenuto il giorno dopo un altro raid mortale condotto dagli Houthi contro un complesso di palazzi ad Aden, sede dal 2015 del governo riconosciuto a livello internazionale. Ci sarebbe una rivendicazione da parte degli Houthi stessi.