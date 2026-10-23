Trump: "Ribattezzerò lo Stretto di Hormuz con il mio nome" | Poi aggiunge: "Il New York Times ci aprirà"

Lo Stretto di Hormuz che diventa lo Stretto di Trump non è la prima proposta simile fatta dal tycoon. Lo scorso anno, Trump ha ribattezzato ufficialmente il Golfo del Messico (per le sole agenzie federali statunitensi) in Golfo d'America. Qualche mese fa, invece, ha firmato un ordine esecutivo per ribattezzare unilateralmente il Lago Ontario in Lago America. Ma non è finita qui. L'ultima trovata è arrivata pochi giorni fa: qui il presidente degli Stati Uniti ha deciso di far diventare il New Mexico in New America. "Solo cambio di nome i valori immobiliari e i redditi aumenterebbero", ha poi aggiunto.