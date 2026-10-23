Trump: "Ribattezzerò lo Stretto di Hormuz con il mio nome" | Poi aggiunge: "Il New York Times ci aprirà"
Il presidente degli Stati Uniti ha parlato durante un incontro pubblico in Florida. Il tycoon aveva già avanzato l'ipotesi sul suo social Truth
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Lo "Stretto di Trump". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposto di ribattezzare lo Stretto di Hormuz con il suo nome e lo ha fatto parlando durante un comizio in Florida. Non è la prima volta che il tycoon esprime pensieri simili: lo aveva già fatto in estate, nel tentativo di provocare l'Iran, sul suo social Truth e anche in altri comizi in Georgia e in Texas.
La dichiarazione e poi il dietrofront
Parlando con la stampa durante un comizio in Florida, Trump ha dichiarato di aver voler cambiare il nome dello Stretto di Hormuz. "Lo ribattezzerò lo Stretto di Trump", ha dichiarato il presidente americano. Che ha poi proposto di cambiare il nome all'Atlantico in "American ocean". Salvo poi aggiungere: "Sto solo scherzandom ma domani il New York Times aprirà con questa notizia". Falso allarme, forse, in sostanza.
Tutti gli altri luoghi che il presidente ha visto con il suo nome
Lo Stretto di Hormuz che diventa lo Stretto di Trump non è la prima proposta simile fatta dal tycoon. Lo scorso anno, Trump ha ribattezzato ufficialmente il Golfo del Messico (per le sole agenzie federali statunitensi) in Golfo d'America. Qualche mese fa, invece, ha firmato un ordine esecutivo per ribattezzare unilateralmente il Lago Ontario in Lago America. Ma non è finita qui. L'ultima trovata è arrivata pochi giorni fa: qui il presidente degli Stati Uniti ha deciso di far diventare il New Mexico in New America. "Solo cambio di nome i valori immobiliari e i redditi aumenterebbero", ha poi aggiunto.