LeBron James scherza durante l'inno Usa | Trump: "È una vergogna"
La stella del basket Usa, che in passato ha appoggiato Kamala Harris e manifestato per l'uccisione di George Floyd, è stato contestato anche dai fan dell'Nba
Un frame del video postato da Donald Trump su Truth e il presidente Usa © Tgcom24
Donald Trump attacca la stella Nba LeBron James per aver, a suo avviso, mancato di rispetto all'inno nazionale americano. "È una vergogna. Dovrebbe chiedere scusa", ha scritto il presidente Usa sui social pubblicando un video in cui si vede il cestista mentre "prova il suo colpo di golf" durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Il tutto prima del match tra i New York Knicks e Philadelphia 76ers (la nuova squadra di LeBron).
L'attacco di Trump
"Mentre ascolta il nostro inno nazionale, LeBron James manca di rispetto al nostro Paese. L'ho detto fin dall'inizio: non vale nulla, è una vergogna totale. LeBron James dovrebbe chiedere scusa a tutti quei grandi guerrieri ed eroi americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto ciò che il nostro Paese rappresenta", ha proseguito Trump.
Il video
Lebron James nel video oltre a esercitarsi nello swing da golf si mostra intento a provare anche il suo tiro in sospensione. Un atteggiamento che sui social è stato criticato anche da molti fan dell'Nba. Ora sono arrivate anche le dure parole del presidente americano che, oltretutto, non è nuovo attaccare il campione di basket.
La stessa star Nba, che nel 2024 ha appoggiato Kamala Harris, in passato ha definito Trump uno "straccione" e ha manifestato sia per l'uccisione di George Floyd che per quella di Breonna Taylor. "Le donne afroamericane sono le persone meno rispettate sulla terra. Prometto che farò del mio meglio per cambiare tutto questo", aveva scritto su Twitter esprimendo la sua contrarietà alla mancata incriminazione dei tre agenti coinvolti nel caso Taylor, la ragazza afroamericana uccisa dalla polizia nella sua abitazione.