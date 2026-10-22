LeBron James scherza durante l'inno Usa | Trump: "È una vergogna"

La stessa star Nba, che nel 2024 ha appoggiato Kamala Harris, in passato ha definito Trump uno "straccione" e ha manifestato sia per l'uccisione di George Floyd che per quella di Breonna Taylor. "Le donne afroamericane sono le persone meno rispettate sulla terra. Prometto che farò del mio meglio per cambiare tutto questo", aveva scritto su Twitter esprimendo la sua contrarietà alla mancata incriminazione dei tre agenti coinvolti nel caso Taylor, la ragazza afroamericana uccisa dalla polizia nella sua abitazione.