LA PAROLE DEL TYCOON

Usa, Trump: "Non permetteremo che ciò che accade in Francia avvenga da noi"

"Abbiamo parlato di Francia e questo è ciò che propongono quegli idioti che si alzano a fare scena. Avete notato che sono sempre le solite grida? È sempre la stessa storia", ha detto il presidente americano

22 Ott 2026 - 06:41
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© Ansa

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"Abbiamo parlato di Francia e questo è ciò che propongono quegli idioti che si alzano a fare scena. Avete notato che sono sempre le solite grida? È sempre la stessa storia, ma è questo che vorrebbero vedere nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando in South Carolina, ribadendo i suoi giudizi sui disordini in Francia. "Non permetteremo che una cosa del genere accada al nostro Paese", ha aggiunto il tycoon. 

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