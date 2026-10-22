Usa, Trump: "Non permetteremo che ciò che accade in Francia avvenga da noi"

"Abbiamo parlato di Francia e questo è ciò che propongono quegli idioti che si alzano a fare scena. Avete notato che sono sempre le solite grida? È sempre la stessa storia, ma è questo che vorrebbero vedere nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando in South Carolina, ribadendo i suoi giudizi sui disordini in Francia. "Non permetteremo che una cosa del genere accada al nostro Paese", ha aggiunto il tycoon.