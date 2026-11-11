Valditara a Skuola.net: "Le occupazioni prolungate danneggiano gli apprendimenti"
Il ministro dell'Istruzione risponde alle domande dei giovani: dall'allarme sulle proteste alla svolta dei Licei tecnologici, fino ai nodi dei compiti serali, dell'educazione sessuali e dei tagli alla scuola
© Skuola.net
Le occupazioni vanno interrotte soprattutto perché danneggiano gli apprendimenti, oltre che le strutture. I docenti che assegnano sistematicamente i compiti fuori orario sul registro elettronico potrebbero andare incontro a una sanzione disciplinare. Chi critica il nuovo sistema 4+2 non vuole offrire reali opportunità agli studenti. I prof che offendono i loro alunni vanno segnalati. Sono questi alcuni dei concetti più netti e di rottura espressi dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, pronunciati nel corso del "Question Time" con gli studenti organizzato da Skuola.net.
Il portale studentesco, infatti, nelle scorse settimane ha raccolto domande, dubbi e segnalazioni dei ragazzi sulle principali questioni in campo che riguardano il mondo scuola. A recapitargliele, direttamente a Viale Trastevere, il direttore Daniele Grassucci, inaugurando il format "Il Ministro Risponde": un canale schietto per fare chiarezza nel disorientamento di queste settimane, senza filtri istituzionali.
"Con le occupazioni cala il rendimento degli studenti, i presidi denuncino" - Partendo dalla stretta attualità, ovvero l'ondata di proteste studentesche di questo autunno, il ministro inverte la prospettiva - spesso incentrata sugli aspetti legali - puntando invece l’accento sulle conseguenze sulla didattica: "Quando impedisci agli studenti di poter frequentare le lezioni, danneggi la maggioranza che non è d'accordo. Le scuole che hanno subito periodi di occupazione hanno infatti dei rendimenti senz'altro inferiori".
Naturalmente, però, ribadisce pure che si tratta di interruzione di un pubblico servizio e che, per questo, è "certamente illegale". E ricorda la sua recente circolare ai presidi: "Vi è l'obbligo di denunciare l'interruzione di pubblico servizio e, in particolare, i danneggiamenti". Per il confronto democratico, ricorda il ministro, esistono le autogestioni, "espressamente contemplate e autorizzate dai regolamenti".
Tecnici e Professionali diventano Licei: "Decreto già applicativo" - Passando agli aspetti più strutturali, parlando della riforma del percorso quadriennale collegato agli ITS Academy (il "4+2"), il ministro ricorda che il cambio di denominazione per Istituti Tecnici e Professionali è già entrato in vigore con il recente Decreto Scuola: "È già cambiato, d'ora in poi si chiamano Licei tecnologici o Licei professionali".
Al tempo stesso, Valditara respinge al mittente le critiche a riguardo: "Il 4+2 è concepito per mettere in contatto la scuola con il mondo del lavoro. Non date retta a chi ha ancora la mentalità degli anni '50, ragiona con slogan veteromarxisti e non vuole offrire reali opportunità di successo ai giovani".
Compiti sul registro elettronico la sera: "Docenti passibili di sanzione" - Parlando della quotidianità scolastica, il responsabile del'Istruzione ribadisce la linea della massima fermezza contro i professori che continuano ad assegnare compiti a casa tramite registro elettronico fuori orario scolastico: "Il modo più saggio per responsabilizzare gli studenti, senza renderli dipendenti dai genitori o dal cellulare, è assegnare i compiti sul diario cartaceo al termine delle lezioni", sottolinea Valditara. E sull'applicazione della norma, avverte: "Abbiamo incaricato i dirigenti di verificare. È evidente che chi sistematicamente dovesse disattendere la circolare ministeriale sarebbe passibile di sanzione disciplinare".
Educazione sessuale: esperti qualificati e consenso delle famiglie - Sui temi dell'affettività in aula, altra fonte di polemica in tempi recenti, il Ministro continua a ricordare le regole fissate: "Devono essere invitati esperti, scienziati, psicologi, medici. Non accettiamo più che siano coinvolti soggetti che hanno soltanto lo scopo di indottrinare i nostri giovani". Su argomenti complessi come l'identità di genere, invece, la bussola è la corresponsabilità educativa: "C'è la necessità di chiedere il consenso informato ai genitori prima di affrontare determinati argomenti, come afferma la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo".
Insulti degli insegnanti: "Rivolgersi subito al preside" - Rispondendo, invece, ad alcune segnalazioni - giunte a Skuola.net - su episodi di docenti verbalmente aggressivi nei confronti dei loro alunni, Valditara non fa sconti: "Offendere gravemente uno studente, magari insultandolo per le sue caratteristiche fisiche, è un fatto certamente disciplinarmente rilevante". La soluzione pratica, per lui, è a portata di mano: "Lo studente o i genitori possono rivolgersi direttamente al dirigente scolastico per chiedere che venga avviata una procedura disciplinare".
Fondi alla scuola e difesa: "Nessun taglio in favore delle armi, colossale fake news" - Infine, la secca smentita sui presunti fondi tolti all'istruzione per finanziare le spese militari, al centro delle proteste di piazza delle scorse settimane: "È una colossale fake news, ed è vergognoso che alcuni esponenti politici dell'opposizione e alcuni esponenti sindacali abbiano mentito agli studenti, abbiano ingannato gli studenti".
Il ministro ne approfitta, così, per spiegare il meccanismo contabile stabilito a livello comunitario: "La Commissione Europea ha consentito di andare in deroga ai vincoli del patto di stabilità per quanto riguarda specificamente le spese inerenti alla difesa. Nessuna risorsa è stata sottratta alla scuola per destinarla alle armi, mentre i soldi così destinati alla difesa non potevano essere invece indirizzati all'istruzione".