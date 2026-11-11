Valditara a Skuola.net: "Le occupazioni prolungate danneggiano gli apprendimenti"

Naturalmente, però, ribadisce pure che si tratta di interruzione di un pubblico servizio e che, per questo, è "certamente illegale". E ricorda la sua recente circolare ai presidi: "Vi è l'obbligo di denunciare l'interruzione di pubblico servizio e, in particolare, i danneggiamenti". Per il confronto democratico, ricorda il ministro, esistono le autogestioni, "espressamente contemplate e autorizzate dai regolamenti".