Milano, nuovo corteo di "Italia in piazza": poche centinaia i presenti

Sono poche centinaia i manifestanti presenti al corteo appena partito da piazza Leonardo da Vinci, a Milano, contro guerra, riarmo, carovita e governo Meloni. A guidare la manifestazione è "Italia in piazza", movimento che aveva organizzato anche la protesta del 17 ottobre poi degenerata in scontri e devastazioni. Nel corteo ci sono, tra le altre organizzazioni, Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. Presenti numerose bandiere palestinesi, alcune tricolori e uno striscione con la scritta: "La repressione non spegne la rivolta, l'alimenta".