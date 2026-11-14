Francia, nuova giornata di proteste in tutto il Paese: attesi oltre 100mila manifestanti

Nuova giornata di proteste in Francia. Secondo fonti di polizia, citate da FranceInfo, alle manifestazioni sono attesi fra i 70mila e i 120mila manifestanti in tutto il Paese escludendo Parigi, mentre nella capitale sarebbero attesi fra 30mila e 60mila manifestanti. L'appello a manifestare in tutto il Paese contro il carovita è stato lanciato dal coordinamento dei gilet gialli e dalle organizzazioni di giovani, ma in strada si ritroveranno cortei per rivendicazioni diverse. Le manifestazioni principali si concentrano nella fascia centrale della giornata, a partire dalle ore 11 fino al tardo pomeriggio, con oltre 220 presidi e cortei segnalati in tutto il Paese: la partenza del corteo principale è previsto per le 13 da Place de la République.