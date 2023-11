Cuneo, sesso con l'alunno 14enne: 3 anni e 10 mesi all'insegnante

Tgcom24

Secondo il pm la donna avrebbe plagiato il ragazzino fino a indurlo ad accusare la madre di inesistenti maltrattamenti solo per passare una notte insieme. Il 14enne andò a casa dell'insegnante durante tutte le vacanze di Natale, in teoria perché doveva preparare da privatista l'esame di terza media. In un secondo momento la madre avrebbe scoperto foto e messaggi hard. La relazione con rapporti sessuali sarebbe andata avanti per mesi, un'infatuazione che aveva indotto la donna perfino a tatuarsi il nome dell'allievo. La professoressa, secondo la Procura poi, aveva regalato al ragazzino un cellulare dopo che la madre gli aveva tolto il suo.

La docente ha ammesso in aula i rapporti sessuali, collocandoli però in un periodo successivo, quando i due non erano più alunno e docente. Nella sentenza di primo grado è disposto anche il pagamento di 30mila euro alla parte civile, a titolo di risarcimento. L'insegnante, sospesa e poi rientrata in servizio, è stata dichiarata interdetta in perpetuo da incarichi in scuole di ogni ordine e grado.