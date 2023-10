Prato, ebbe un figlio con l'alunno 15enne: la Cassazione conferma la condanna della prof

Respinto il ricorso

L'avvocato Mattia Alfano, uno dei due legali della donna, ha annunciato: "Nonostante l'ordine di carcerazione non sia ancora esecutivo la mia assistita si costituirà stasera stessa al carcere di Sollicciano". In particolare, il processo alla donna, aveva fatto perno sul fatto che i rapporti sessuali tra lei e il suo allievo - un amico di famiglia - sarebbero cominciati prima del compimento dei 14 anni del giovane, quando lei ne aveva già 30. La corte d'Appello, che si era espressa nel maggio dell'anno scorso, aveva confermato questo giudizio ribaltando invece la posizione del marito della donna: assolto con formula piena dopo una condanna in primo grado per essersi attribuito la paternità del neonato. Per la docente si aprono quindi le porte del carcere dal momento per questo reato non sono previste pene alternative di detenzione, per cui il carcere è stato obbligatorio.