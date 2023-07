Rovigo, prof colpita da pallini: i genitori del ragazzo pronti alla querela

La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro una professoressa a Rovigo sarebbe pronta a querelare la docente.

I genitori, fa sapere il loro legale, l'avvocato Nicola Bergamini, potrebbero agire in sede penale e civile, per diffamazione e danni morali, qualora Maria Cristina Finatti, la professoressa dell'Itis Viola Marchesini, proseguisse nel diffondere notizie "non veritiere" sul pentimento e le scuse dopo l'episodio.