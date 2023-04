Crotone, picchiò e mandò in coma Davide Ferrerio: condannato a 20 anni | La madre: "Lo Stato non ci ha lasciati soli"

Lo scambio di persona

Davide Ferrerio venne aggredito a Crotone per uno scambio di persona. Il giovane bolognese era uscito la sera dell'11 agosto 2022, quando venne colpito a calci e pugni da Passalacqua. All'epoca dei fatti il 23enne, ora accusato di tentato omicidio aggravato, era fidanzato con una ragazza di 17 anni che aveva ricevuto avances da uno sconosciuto di 31 anni su Facebook. Insieme alla madre di lei, i tre avevano quindi organizzato un incontro per punire l'uomo, ma a quell'appuntamento il 31enne, per sfuggire alla furia dei suoi aggressori, indicò Ferrerio come la persona delle chat.