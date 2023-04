Davide Ferrerio, l'aggressore: "Non volevo uccidere, chiedo scusa a tutti"

Nicolò Passalacqua all'udienza del processo con rito abbreviato per il pestaggio del 21enne di Bologna ora in coma irreversibile: "Anche io sono una vittima, mi hanno mandato allo sbaraglio"

La sentenza - La sentenza è prevista per il 21 aprile: in quella data il gup deciderà anche sulla richiesta di rinvio a giudizio per gli altri imputati, una 42enne, madre della ragazza per la quale il tribunale dei minori di Catanzaro ha disposto la messa alla prova, e Andrej Gaju (35). Per loro il pm Pasquale Festa ha chiesto il rinvio a giudizio per concorso anomalo in tentato omicidio.

L'aggressione a Davide - Passalacqua venne arrestato dalla Squadra mobile di Crotone. L'aggressione di Davide scaturì da un appuntamento che la minorenne - all'epoca dei fatti 17enne e ora maggiorenne - istigata dalla mamma, aveva dato a un uomo - Alessandro Cutro (32 anni), anche lui imputato di concorso anomalo in tentato omicidio, che sarà davanti al gup il 17 aprile - che, utilizzando un falso account con il nome dell'ex della ragazza, le faceva la corte attraverso i social. La madre della ragazza aveva quindi organizzato una sorta di spedizione punitiva.

La camicia bianca - Il 31enne, però, una volta entrato in contatto con il gruppo e capite le loro intenzioni, sviò i sospetti inviando alla ragazza un messaggio, dicendo di essere in ritardo e di indossare la camicia bianca. Lo stesso indumento indossato da Davide che fu raggiunto e colpito da Passalacqua con una ginocchiata allo sterno e un cazzotto alla testa, mentre teneva in mano un oggetto metallico.

L'interrogatorio a Passalacqua - Proprio Passalacqua però, ha detto che non aveva intenzione di uccidere. "Se avessi avuto intenzione di uccidere lo avrei colpito quando stava per terra o mi sarei portato una pistola o un coltello", ha detto davanti al gup del Tribunale di Crotone, Elvezia Cordasco. Passalacqua è stato interrogato per circa due ore, rispondendo alle domande del pm Pasquale Festa, del suo avvocato Salvatore Iannone e dei legali delle parti civili, Fabrizio Gallo per la famiglia Ferrerio, Jacopo Abruzzo per il Comune e Marina Cizza per la provincia.

"Volevo chiarire, ma lui è scappato" - L'imputato ha ricostruito l'aggressione, ma anche le fasi precedenti e successive non senza contraddizioni. Ha detto che dopo aver saputo del messaggio inviato da Alessandro Curto - che aveva, appunto, detto di avere la camicia bianca - è scattato verso l'unica persona presente in strada con la maglia bianca, ovvero Davide. "C'era solo lui - ha detto - con la maglia bianca. Volevo chiarire, ma lui è scappato. Se non fosse scappato... L'ho preso per il bavero e l'ho fatto girare, gli ho dato un calcio alle costole e poi un pugno sulla tempia". Passalacqua ha detto di non aver usato alcun tirapugni.

Nessun soccorso - Tra le contraddizioni emerse nelle parole di Passalacqua anche quelle relative alle fasi successive. "Perché non mi sono girato a vedere come stava Davide dopo che era caduto a terra? Perché ero impaurito", ha detto aggiungendo di essere in ansia per la ragazza 17enne e per sua mamma "perché stavano male", ma "anziché portarli in ospedale siamo andati a mangiare un cornetto", ha detto.