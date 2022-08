Ragazzo picchiato a Crotone, il supporto di Pippo Inzaghi: "Davide so che sei un leone"

"

La tua storia mi ha toccato molto, ma so che sei un leone e so che ce la farai

Pippo Inzaghi

Davide Ferrerio

massacrato a calci e pugni

Appena starai bene ti aspetto qui a Reggio Calabria a trovarmi

". Inizia cosi il video-messaggio di, ex calciatore oggi allenatore della Reggina, dedicato a, il 20enne bolognese,da un coetaneo in strada a Crotone. "Anche io ho avuto momenti difficili - dichiara Inzaghi - so che il tuo è difficilissimo, ma con tenacia e forza so che ne uscirai ancora più forte". Poi promette: ", un abbraccio grande. Forza".

Non è chiaro il

movente dell'aggressione

futili motivi,

uno sguardo di troppo a una ragazza

trauma cranico e altre lesioni

gravissime condizioni

tentato omicidio

ai danni del 20enne che potrebbe essere legata aforseche era in compagnia dell'aggressore. I colpi sferrati al giovane gli avrebbero provocato un. Davide Ferrerio, al momento, è ricoverato innel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, mentre il presunto aggressore resta in carcere con l'accusa di