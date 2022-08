Ragazzo picchiato a Crotone, la rabbia della madre: "Chi lo ha aggredito è un mostro vigliacco"

Sono sconvolti e chiedono giustizia i genitori di

, il 20enne bolognese, massacrato a calci e pugni da un coetaneo in strada a. A "", la mamma del giovane non riesce a trattenere la rabbia e dichiara: "". La donna, in collegamento ainsieme al marito, spiega il momento in cui è venuta a conoscenza di quanto accaduto al figlio. "- racconta la madre di Davide che poi riferisce le parole di una testimone - ho sperato fino alla fine che non fosse lui, ma quando mi sono catapultata in strada, una donna mi ha detto che un ragazzo era stato aggredito".

Non è chiaro il movente dell'aggressione che potrebbe essere legata a futili motivi forse uno

sguardo di troppo

trauma cranico e altre lesioni

gravissime condizioni

Catanzaro

tentato omicidio

a una ragazza che era in compagnia dell'aggressore. I colpi sferrati al ventenne gli avrebbero provocato un. Davide Ferrerio, al momento, è ricoverato innel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese Ciaccio di, mentre il presunto aggressore resta in carcere con l'accusa di

Intanto la madre del 20enne aggredito rivolge un

appello ai cittadini crotonesi

: "Chiunque abbia visto qualsiasi cosa collabori con la giustizia. La cosa più importante, in questo momento, è che mio figlio si riprenda ed esca dal coma. Ma chiedo a questa città di aiutarci, siamo dei genitori distrutti. La nostra esistenza è rovinata. Le nostre vacanze sono stare trasformate in una tragedia", conclude