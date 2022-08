Ragazzo picchiato a Crotone, il fratello: "Il mio più grande rammarico? Non essere uscito con lui quella sera"

"

Il mio più grande rammarico è quello di non essere uscito con lui la sera dell'aggressione

Morning News

Davide Ferrerio,

Crotone

Un'ora prima della tragedia giocavamo a calcio in spiaggia

gravissime condizioni

Catanzaro

tentato omicidio

". A parlare a "" è Alessandro il fratello diil 20enne bolognese, massacrato a calci e pugni da un 22enne in strada a. "- continua il giovane in lacrime - dopo lui è tornato a casa e io invece dalla mia ragazza". I colpi sferrati al ventenne gli avrebbero provocato un trauma cranico e altre lesioni. Davide Ferrerio, al momento, è ricoverato innel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese Ciaccio di, mentre il presunto aggressore resta in carcere con l'accusa di

Alessandro Ferrerio

vacanze estive

con questi personaggi non abbiamo mai avuto niente a che fare, non li abbiamo mai visti

, che si trova a Crotone per trascorrere leinsieme alla famiglia, è convinto di non aver mai visto il 22enne accusato di tentato omicidio ai danni del fratello. "Non lo dico con presunzione, ma", continua Alessandro riferendosi al presunto aggressore e alla due giovani che erano insieme a lui al momento della tragedia.

Intanto non è ancora chiaro il movente dell'aggressione che potrebbe essere legata a f

utili motivi,

uno sguardo di troppo

forsea una ragazza che era in compagnia del ragazzo accusato di tentato omicidio.