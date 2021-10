Covid, lo psichiatra Alessandro Meluzzi sospeso dall'Ordine dei medici di Torino: non si è vaccinato

Lo psicoterapeuta, non immunizzandosi, ha violato l'articolo 4 del D.L. 44/2021, che prevede vaccinazione anti-Covid obbligatoria per tutto il personale sanitario italiano.

"Sono cresciuto nella cultura di Socrate, - ha aggiunto Meluzzi, - le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così".

La posizione no vax di Meluzzi è pubblicamente nota e non cambierà dopo la decisione dell'Ordine, come lui stesso conferma. "Per il momento me ne guardo dal vaccino, - ha affermato. - Le ragioni che mi hanno spinto a non farlo non le vedo ad oggi modificate".