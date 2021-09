Dottori sospesi, minacce No vax al presidente Ordine dei medici di Trento

Ansa

"Lettere anonime, minacce larvali, via mail o per posta". E' quanto denuncia Marco Ioppi, presidente dell'Ordine dei medici di Trento, nel mirino dei No vax per le sospensioni dei medici che non hanno aderito alla campagna vaccinale. "So di essere nel giusto - sottolinea Ioppi -. C'è la salute della collettività da tutelare. Essere contrari al vaccino per un medico vuol dire prendere una strada che non porta a nulla. E' una condizione che mi fa tristezza".