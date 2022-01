Covid: dopo obbligo, vaccini a oltre 40mila over 50 | Presidi: ok agli hub nelle scuole

Le misure adottate dal governo sembrano erodere lo zoccolo duro dei no vax nella fascia over 50, per la quale dall'8 gennaio è scattato l'obbligo. "Questa mattina siamo arrivati 89,58% di prime dosi", ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Cifre inedite che arrivano nel giorno in cui i Green pass scaricati toccano quota 194 milioni.

Spesa senza Grenn pass

Proprio sull'utilizzo del certificato, intanto, sono in arrivo novità. Nel Dpcm, ancora in preparazione, dovrebbero essere previste eccezioni all'obbligo di esibirlo e in particolare per l'accesso ad alcuni servizi e attività commerciali. Non sarà più necessario mostrare il documento quando si va a fare la spesa al supermercato, quando ci si reca in farmacia, in ospedale o presso l'ambulatorio del medico di base dal veterinario. E ancora: il Pass non sarà più richiesto nel momento in cui si deposita una denuncia se si è vittime di reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori.