Covid, 220.532 nuovi casi con 1.375.514 tamponi e altri 294 decessi

I numeri della pandemia

Nuovo picco giornaliero di contagi in Italia, il precedente è datato 6 gennaio quando i casi furono 219.441. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, cioè 727 in più di ieri. Sono invece 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid, +129.542 rispetto a lunedì.