Covid, allarme pediatri: 68 bimbi sotto i 3 anni in terapia intensiva

Sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispetto ai 263 della settimana precedente (dati al 5 gennaio). I numeri più alti si registrano nella fascia d'età 16-19 e in quella inferiore ai 3 anni. Lo rileva la Società italiana di pediatria (Sip). I ricoverati in terapia intensiva nella fascia sotto i 3 anni sono 68; nella fascia 3-5 anni 24; nella fascia 6-11 sono 39; nella fascia 12-15 61 e in quella 16-19 anni sono 76.