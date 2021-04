Covid, buone notizie dalla Fda Usa: "Vaccini Moderna e Pfizer proteggono per almeno nove mesi" | Ippolito (Cts): "No allarmismi su J&J"

Vaccini in azienda, ecco quali sono già pronte ansa 1 di 13 ansa 2 di 13 ansa 3 di 13 inps 4 di 13 ansa 5 di 13 ansa 6 di 13 ansa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 ufficio-stampa 9 di 13 ansa 10 di 13 ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 12.00 WHIRLPOOL SRV 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

I vaccini Pfizer e Moderna riuscirebbero a proteggere contro il Covid-19 per almeno nove mesi. Lo precisa la Fda statunitense. In Italia si guarda invece con apprensione alla sospensione sul Johnson&Johnson. Il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, commentando la notizia dice: "E' ingiustificato creare allarmismi". A Milano paura per una 26enne ricoverata per trombosi cerebrale: 16 giorni prima aveva fatto l'AstraZeneca.