Covid, 16.168 nuovi casi con 334.766 tamponi e altri 469 decessi

In Italia ci sono 16.168 nuovi casi di coronavirus a fronte di 334.766 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 4,8% (+0,4%). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 469 decessi (contro i 476 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 115.557. I guariti sono 20.251 mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.490 pazienti (in calo di 36 unità nel saldo giornaliero tra entrate e uscite).