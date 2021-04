Franceschini: "Se riaprono gli stadi per il calcio, valga anche per i concerti" | Zaia: "L'11 giugno liberi tutti?"

La questione delle riaperture è sempre più al centro del dibattito politico. Il ministero della Cultura, Dario Franceschini , chiede che anche per i concerti negli stadi o in spazi analoghi valgano le regole del calcio. "Ho visto che l'11 giugno ci saranno gli Europei con lo stadio aperto per Italia-Turchia.... bene, liberi tutti allora?". E' il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

La posizione di Franceschini è chiara: "Nel caso in cui il Comitato tecnico-scientifico dovesse autorizzare eventi sportivi con il pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi".

"Se è possibile accedere in uno stadio con 16mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concerto. E' una questione di principio, il mondo della cultura non può essere trattato in questo modo", sottolinea anche Enzo Mazza, ceo della Federazione dell'industria musicale italiana.

Esercito e polizia schierati per la consegna di 4,2 milioni di dosi di vaccini Commissario straordinario Covid 1 di 14 Commissario straordinario Covid 2 di 14 Commissario straordinario Covid 3 di 14 Commissario straordinario Covid 4 di 14 Commissario straordinario Covid 5 di 14 Commissario straordinario Covid 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Commissario emergenza Covid 11 di 14 Commissario emergenza Covid 12 di 14 Commissario emergenza Covid 13 di 14 Commissario emergenza Covid 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Anche la polizia di Stato ha pianificato i servizi di scorta al fine di assicurare che i trasferimenti dei vaccini Pfizer/Biontech arrivati in Italia da Lipsia avvengano nella massima sicurezza. Leggi Tutto Leggi Meno

Secondo Zaia, sarà "inevitabile andare verso una fase di convivenza con il virus". "Ho visto che l'11 giugno ci saranno gli Europei con lo stadio aperto per Italia-Turchia... liberi tutti allora? Ci entreranno 20mila persone all'Olimpico, immagino che l'11 di giugno sia la parte finale della liberazione. Chi la volesse leggere in maniera maldestra - ha aggiunto - potrebbe dire che sto parlando male di questa apertura. Invece dico: 'bene', prendiamo atto che l'11 giugno siamo aperti, vediamo di capire strada facendo cosa si può aprire in questi 60 giorni".