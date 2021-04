Media Usa: "Chiesta la sospensione del vaccino Johnson&Johnson"

Ansa

Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa di ulteriori indagini. La sospensione è legata a sei casi di sviluppo di una malattia rara nelle due settimane successive alla vaccinazione.