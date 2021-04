Sono 13.447 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 304.990 tamponi processati. Lunedì i nuovi contagi erano stati 9.789 su 190.635 test. Sono invece 476 i decessi registrati in un giorno (ieri 358). Il tasso di positività si attesta al 4,4%, in calo rispetto al 5,1% di domenica. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 18.160.

I numeri della pandemia Sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 242 (lunedì 167). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in calo di 377 rispetto a ieri. I pazienti attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 519.220, 5.197 meno di ieri.