Covid, accordo tra governo e farmacie: mascherine Ffp2 a 75 centesimi

L'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, e sarà siglato a breve. Le adesioni "saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria".

Prezzi schizzati oltre i tre euro - Dal 25 dicembre, quando il governo ha imposto l'obbligatorietà delle Ffp2 su mezzi di trasporto e luoghi pubblici come cinema, teatri, eventi sportivi, i prezzi per questo tipo di mascherine sono schizzati oltre i tre euro l'uno, mentre prima delle nuove misure anti-Covid era possibile trovarle a 80 centesimi.

Il prezzo di 75 centesimi, per il Codacons, è "corretto". Ora occorre però "sanzionare chi, negli ultimi giorni, ha realizzato speculazioni vendendo le mascherine a prezzi rincarati, approfittando dell'esigenza dei consumatori di dotarsi di Ffp2 per accedere ai mezzi pubblici". Il Codacond ha presentato un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia, chiedendo alle magistrature locali di aprire indagini sul territorio "per il reato di aggiotaggio". Anche per l'Unione Nazionale Consumatori l'accordo è "un'ottima notizia", ma "resta il problema della tempistica. Non solo perché si spera che la prossima volta vengano finalmente fissati i prezzi prima dell'introduzione dell'uso obbligatorio e non viceversa, ma anche perché ancora oggi non sappiamo esattamente da quando si troveranno a 0,75 euro", ha affermato il presidente Massimiliano Dona.

Coop: Ffp2 a 50 centesimi - Un posto dove le Ffp2 si potranno trovare anche a meno di 75 centesimi è nella rete vendita di Coop. "Cinquanta centesimi di euro per ciascuna mascherina Ffp2, è cosi dal 31 dicembre", ha fatto presente Coop, sottolineando che si tratta di un modo "per venire incontro al più ampio utilizzo richiesto di questa tipologia di mascherine e calmierare i prezzi".